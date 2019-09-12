Дело МН17: Цемах вернулся на оккупированный Донбасс, планирует "жить"

Сам Владимир Цемах на связь со СМИ не выходит.

Подозреваемый в деле о сбитом Боинге 777, пророссийский боевик Владимир Цемах вернулся в ОРДЛО после обмена заложниками 35/35.

Об этом в комментарии Настоящему времени сообщила дочь фигуранта Мария Левченко-Цемах.

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На вопрос о дальнейших планах, она ответила: "Жить". Также женщина отказалась комментировать, виноват ли ее отец в авиакатастрофе.

Сам Владимир Цемах на связь со СМИ не выходит.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств, среди них - и бывший зенитчик «ДНР» Цемах.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбиванию «Боинга» и был свидетелем тех событий. Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности «ДНР» и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он отметил, что обмен удерживаемыми лицами из РФ мог сорваться из-за Цемаха.