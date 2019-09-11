Задержанный на взятке начальник Николаевского облавтодора уволен - "Укравтодор"

В ведомстве заверили, что будут способствовать дальнейшему расследованию этого дела.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») уволило с должности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

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«Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко немедленно уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрению в получении неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Службу автомобильных дорог в Николаевской области срочно направлен внеочередной финансовый аудит и антикоррупционная проверка центрального органа.

В ведомстве заверили, что будут способствовать дальнейшему расследованию этого и других антикоррупционных дел и поддерживать действия антикоррупционных органов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения взятки в размере 90 тыс. долл.