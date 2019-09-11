Сущенко вернется в журналистику и будет бороться за освобождение остальных украинских политзаключенных в РФ

Роман Сущенко отметил важность поддержания данной темы за рубежом, поскольку там - один из рычагов воздействия на режим Путина.

Освобожденный в рамках обмена с РФ журналист Роман Сущенко заявил, что будет бороться за освобождение остальных украинских политзаключенных в России и продолжит заниматься журналистикой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

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По словам Сущенко, он вернется к журналистской деятельности. «У меня есть большое желание вернуться к творчеству, заниматься журналистикой», - отметил он.

«Сейчас я в штате на должности собственного корреспондента, дальнейшие мои перспективы выстраивания карьеры мы еще с генеральным директором не обсуждали, пока продолжается обследование, до какого-то конечного результата мы еще дошли. Личные намерения ехать куда-то работать или оставаться здесь, среди вас, у меня еще не приобрели конкретных очертаний, но журналистика – так», - заверил Сущенко.

Также бывший политзаключенный сообщил, что планирует заниматься публичной деятельностью в сфере освобождения украинских политзаключенных в РФ. «Речь идет об освобождении наших политзаключенных. Мы здесь уже разговаривали с юристами, что мы рассматриваем здесь украинскую инициативу, миссию – именно создать структуру, которая бы занималась политзаключенными, которые там (в России – УНИАН) до сих пор находятся, Это 100 семей, людей, судеб, и не говорю о тех, кто на оккупированных территориях», - добавил он.

Сущенко отметил важность поддержания данной темы за рубежом, поскольку там - один из рычагов влияния на режим президента России Владимира Путина.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

7 сентября этого года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, в России продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар. Также Денисова сообщила, что 10 освобожденных украинских пленников помиловал президент РФ, а Бекиров и моряки были освобождены под личные обязательства.