Жене Президента США подарили эксклюзивный «Кобзарь»

Жена Президента США Лора БУШ посетила музей Тараса Шевченко в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, ее сопровождает жена Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО и жена посла США Дебера ТЕЙЛОР.

Как сообщила журналистам главный хранитель музея Юлия ШЕЛЕНКО, Л.БУШ подарили каталог с экспозициями музея, буклет о музее и новое издание «Кобзаря».

Ю.ШЕЛЕНКО отметила, что все книги изданы непосредственно музеем. Также она отметила, что «Кобзарь» - эксклюзивное издание, которое вышло из печати в конце прошлого года и еще не продается.

По ее словам, на протяжении 30 минут Л.БУШ осмотрела залы музея и посмотрела новую экспозицию.

По словам Ю.ШЕЛЕНКО, экскурсию провела директор музея Наталия КЛИМЕНКО. Экскурсия разрабатывалась директором музея вместе с протокольной службой Президента таким образом, чтобы на протяжении 30 минут Л.БУШ почувствовала, какое значение для Украины имеет Тарас Шевченко.

Ю.ШЕЛЕНКО также сообщила, что коллектив музея в количестве 25 человек с пятницы, 28 марта, готовился к визиту Л.БУШ, а 29 марта музей посетил посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР с женой.