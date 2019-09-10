"Ты что, с**а, меня на камеру снимаешь?": в Днепре водитель маршрутки обложил матом льготницу (видео)

В ролике слышно, как пассажиры начали заступаться за женщину.

В Днепре водитель маршрутки №40 отличился хамским отношением к пассажирке-льготнице.

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Видео инцидента появилось на одном из Telegram-каналов города Днепр. В ролике слышно, как водитель грубо обозвал пассажирку.

"Ты что, с*ка, меня на камеру снимаешь? Ты, где ты такой телефон нашла? На халяву со мной хочешь ехать, ты меня на камеру снимаешь? Выйди из машины, я тебе сказал! На камеру ты меня снимаешь, ты смотри. Дверь закрывай за собой, ты!", - кричал водитель.

Ранее в Белой Церкви Киевской области водитель маршрутки отказался первым запускать в пустое транспортное средство участника боевых действий, посчитав это плохой приметой.