Куда этапировали фигурантов кровавого ДТП в Харькове: адвокат указала на скандальный нюанс в деле Зайцевой-Дронова

Адвокат направила в СИЗО запрос с целью узнать, на самом ли деле Зайцева находится в Покровском исправительном центре №79, а Дронов - в колонии №29.

Елена Зайцева, приговоренная к 10 годам лишения свободы после ДТП на улице Сумской в Харькове, должна отбывать наказание в колонии, а не в исправительном центре.

Об этом сообщила адвокат пострадавших Лариса Матвеева на своей странице в Facebook.

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"Определение вида колонии и порядок направления для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы на определенный срок регулируется соответствующим положением, утвержденным Приказом Минюста Украины № 680/5 от 27.02.2017 г.. Согласно п. 11 г. 2 настоящего положения, в учреждениях открытого типа (исправительном центре) отбывают наказание лица, осужденные к ограничению свободы (это ст. 61 УК Украины). Напомню еще раз, Зайцева лишена свободы (это ст. 63 УК Украины)", – подчеркнула Матвеева.

Она добавила, что между ограничением и лишением свободы – огромная разница.

"При определении города, где будет "сидеть" Зайцева, должны учесть, что она девушка, осужденная впервые за преступление, которое считается совершенным по неосторожности, но приговорена именно к лишению свободы (то есть изоляции) на 10 лет за тяжкое преступление", – подытожила адвокат.

Поэтому Матвеева направила в СИЗО запрос с целью узнать, на самом ли деле Зайцева находится в Покровском исправительном центре №79, а Дронов - в колонии №29.

"В случае подтверждения информации будем выяснять, по каким критериям и кто именно выбирал для Зайцевой именно это учреждение отбывания наказания", – подытожила адвокат.

Фото колонии, где будет отбывать наказание Зайцева:

Как сообщалось, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2 сентября.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову.

В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.