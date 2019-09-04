СМИ показали, где виновница жуткого ДТП в Харькове Зайцева будет отбывать наказание (фото, видео)

Фигурантку кровавой аварии этапировали в исправительный центр 2 сентября.

СМИ показали, где будет отбывать наказание Елена Зайцева, которую приговорили к 10 годам лишения свободы после ДТП на улице Сумской в Харькове. Ее отправили в Покровский исправительный центр №79 на территории Днепропетровской области.

Камеры здесь имеют вид комнат, да и вообще центр напоминает комфортабельное общежитие, передает "Обозреватель".

Также здесь везде стоят мягкая мебель. Столовая больше напоминает кафе с плазменными телевизорами. Кроме того, здесь есть хорошая кухня для приготовления еды самостоятельно.

Как сообщалось, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2 сентября.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову.

В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.