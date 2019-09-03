ГПСУ ответила Лукашенко, закрывшего границу с Украиной из-за "потока оружия"

Сегодня Лукашенко заявил, что Беларусь "радикально" усилила пограничный контроль с Украиной из-за "потока оружия".

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что за 8 месяцев текущего года на 40% уменьшилось количество попыток незаконного перемещения оружия на границе между Украиной и Беларусью, при этом больше его пытались ввезти именно с белорусской стороны.

Об этом Демченко заявил в комментарии УНИАН.

«Каждая страна вправе проводить и осуществлять усиленные меры своей пограничной безопасности. Это касается Беларуси, о чем они заявили. Так и украинские пограничники осуществляют усиленные меры безопасности на границе», - сказал он.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что за последние годы белорусская сторона неоднократно заявляла о том, что якобы фиксируются попытки контрабандного перемещения оружия из Украины в Беларусь, однако подтверждения выявления значительного количества оружия или попыток перевозки из Украины оружия Госпогранслужба от белорусской стороны не получила.

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Демченко подчеркнул, что украинские пограничники, осуществляя мероприятия по охране государственной границы, не допускают перемещения не только оружия, но и других опасных предметов или контрабанды.

«Что касается оружия, за 8 месяцев этого года нами выявлено 38 единиц оружия именно на границе с Беларусью, и этот показатель на 40% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. То есть мы фиксируем также уменьшение потока оружия. При этом из 38 единиц 20 пытались перевезти именно в Украину из Беларуси и 18 единиц были выявлены во время попыток перемещения в направлении Беларуси. Если классифицировать это оружие, то только одна единица является огнестрельным, остальное - это охотничье оружие, травматическое, холодное и электрошокеры», - добавил он.

По словам Демченко, несмотря на заявления белорусской стороны о «полностью закрытой границе», сейчас пункты пропуска на границе с Беларусью работают в обычном режиме, и «пока мы не фиксировали значительного накопления транспортных средств на границе с Беларусью в пунктах пропуска на выезд из Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «радикально» усилила пограничный контроль с Украиной из-за «потока оружия».

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной) полностью закрыть границу. Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», - сказал он.