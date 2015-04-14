На Луганщине за сутки правоохранители выявили 19 боевиков "ЛНР"

17:31, 14 апреля 2015
Общество
1397 0

В Луганской области за минувшие сутки правоохранители выявили 19 местных жителей, которые принимают участие в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "Луганская народная республика".

REUTERS

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 13 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления борьбы с киберпреступностью ГУМВД Украины в Луганской области выявили 19 человек, которые принимают участие в незаконном вооруженном формировании "ЛНР".

Читайте такжеНа Харьковщине обезвредили 11 боевиков с огромным арсеналом оружия (фото)

Этот факт квалифицирован по ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) УК Украины. Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых.

Прес-реліз про найбільш резонансні кримінальні правопорушення та події станом на 14 квітня 2015 рокуГрабіж13 квітня ...

Posted by Татьяна Погукай on 14 Апрель 2015 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter