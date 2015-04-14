На Луганщине за сутки правоохранители выявили 19 боевиков "ЛНР"
В Луганской области за минувшие сутки правоохранители выявили 19 местных жителей, которые принимают участие в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "Луганская народная республика".
Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 13 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления борьбы с киберпреступностью ГУМВД Украины в Луганской области выявили 19 человек, которые принимают участие в незаконном вооруженном формировании "ЛНР".
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Этот факт квалифицирован по ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) УК Украины. Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых.
Прес-реліз про найбільш резонансні кримінальні правопорушення та події станом на 14 квітня 2015 рокуГрабіж13 квітня ...Posted by Татьяна Погукай on 14 Апрель 2015 г.