На Луганщине за сутки правоохранители выявили 19 боевиков "ЛНР"

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 13 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления борьбы с киберпреступностью ГУМВД Украины в Луганской области выявили 19 человек, которые принимают участие в незаконном вооруженном формировании "ЛНР".

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Этот факт квалифицирован по ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) УК Украины. Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых.