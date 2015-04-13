СБУ перекрыла еще один источник финансирования террористов Луганщины - спикер по вопросам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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"Служба безопасности Украины задержала железнодорожный поезд в Попаснянском районе Луганской области, перевозивший более 100 тонн сульфата аммония с временно оккупированных территорий. Сырье должно было быть продано, а средства выплачены главарям бандитов из так называемой "ЛНР", - сказал Мотузяник.

При этом он отметил, что "благодаря бдительности наших правоохранителей у боевиков станет меньше денег для совершения своих преступлений".