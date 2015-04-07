Один из главарей боевиков подтвердил, что его финансирует Ахметов

Об этом он заявил в интервью российскому Forbes.

В то же время, Ходаковский отрицает влияние Рината Ахметова на оккупированных территориях Донбасса.

“Ахметов, следуя своим привычкам, пытается это делать, но его влияние здесь абсолютно не ощущается. Наоборот, он стал заложником ситуации после того, как он продемонстрировал своими призывами к сохранению единой Украины и бигбордами, он еще более дистанцировался”, — сказал, в частности, Ходаковский.

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Однако главарь боевиков отрицает, что является "человеком Ахметова".

“Я не человек Ахметова в прямом плане, но, поскольку моя позиция — сохранение его бизнеса — она на руку Ахметова, то можно сказать лью на мельницу Ахметова. Но я не думаю, что это чему-то противоречит”, - считает Ходаковский.

“Если б я был апологетом олигархов и был заинтересован в том, чтобы была единая Украина, мне было бы достаточно просто снять две роты, и “ДНР” уже бы не было ... Если я человек Ахметова — тогда он самый большой патриот “ДНР”, поскольку в таком случае он финансирует то подразделение, которое позволяет этой республике существовать”, - описал идин из руководителей "ДНР" свои отношения с Ахметовым.

Ранее УНИАН сообщал, что еще один из главарей пророссийских боевиков Бородай объяснил, что боевики не "взяли" Мариуполь из-за договоренностей с Ахметовым.