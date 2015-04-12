Кернес потребовал от милици Харькова объяснить, почему допустили снос памятников советским деятелям

Большинство молодых людей, сносивших монументы, были в балаклавах и камуфляже передает Эхо Москвы.

Они цепляли памятники при помощи железного троса к микроавтобусу, после чего валили их с постаментов.

Видео со сносом памятников советским деятелям появилось в Интернете. Из него следует, что акцию провела общественная организация Громада Харькова.

Во время сноса памятника русскому революционеру и участнику Гражданской войны Рудневу на одноименной площади приехала милиция.

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Но вмешиваться правоохранители не стали и памятник, как и предыдущие, оказался на земле, а затем его погрузили в фургон и куда-то увезли.

Глава Харькова Кернес призвал сначала разобраться с правоохранителями. «Пусть они нам ответят, как это получается», — сказал Кернес. Но не ответил на вопрос журналистов будут ли местные власти восстанавливать монументы.

Участники сноса заявили, что так они цитата «привели в действие закон об осуждении коммунистического режима».

Несколько дней назад Верховная Рада приняла закон о запрете коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине и их символики. Документ обязывает местные власти демонтировать памятники советским и партийным деятелям и переименовать все географические названия, связанные с советским периодом.

МВД Украины расценило как хулиганство снос трех памятников в Харькове. Во многих городах страны, включая Киев, ранее были демонтированы памятники Владимиру Ленину.