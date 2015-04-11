В Харькове ночью повалили три памятника деятелям СССР (фото, видео)

В Харькове неизвестные в ночь на 11 апреля повалили три памятника деятелям советской эпохи.

Как передает корреспондент УНИАН, видеозапись свержения монументов была размещена в Интернете.

На видеозаписи видно, как несколько молодых людей в балаклавах повалили памятник Серго Орджоникидзе перед административным корпусом Харьковского тракторного завода на Московском проспекте, памятник Николаю Рудневу на площади Руднева перед зданием Апелляционного суда Харьковской области в центре города и памятник Якову Свердлову на Полтавском шляхе.

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Молодые люди цепляли памятники при помощи железного троса к микроавтобусу, после чего валили их с постаментов.

Работники милиции, которые подошли к людям в балаклавах на площади Руднева, не помешали им повалить памятник деятелю советской эпохи.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада Украины приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики".