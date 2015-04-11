На железной дороге в Донецкой области прогремел взрыв

Вчера, 10 апреля, в 20.35 в дежурную часть линейного отдела на станции Волноваха поступило сообщение от работников железной дороги о том, что на перегоне станций «Южно-Донбасская-Оленовка» прогремел взрыв, в ходе которого повреждена четные и нечетные железнодорожные пути.

Об этом сегодня, 11 апреля, сообщила пресс-служба МВД Украины.

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"Взрыв произошел на неподконтрольной ВСУ территории, в 19.50, на 1173 километре перегона", - говорится в сообщении.

Пострадавших во время взрыва нет. Движение поездов прекращено.

Событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 258 УК Украины (террористический акт) и внесено в Единый реестр досудебных расследований.