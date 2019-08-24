"Фантастическое исполнение гимна в небе": пассажиров МАУ ярко поздравили с Днем Независимости (видео)
23:11, 24 августа 2019Общество
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Бортпроводница акапельно исполнила гимн Украины.
Бортпроводница исполнила гимн Украины / скриншот
Бортпроводница Международных авиалиний Украины (МАУ) поздравила пассажиров с Днем Независимости исполнением гимна Украины.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook обнародовал журналист Reuters Сергей Каразий.
«Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение гимна Украины в небе борт-проводницей МАУ Натальей», – прокомментировал видео журналист.
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