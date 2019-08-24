"Фантастическое исполнение гимна в небе": пассажиров МАУ ярко поздравили с Днем Независимости (видео)

Бортпроводница акапельно исполнила гимн Украины.

Бортпроводница Международных авиалиний Украины (МАУ) поздравила пассажиров с Днем Независимости исполнением гимна Украины. Соответствующее видео на своей странице в Facebook обнародовал журналист Reuters Сергей Каразий. «Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение гимна Украины в небе борт-проводницей МАУ Натальей», – прокомментировал видео журналист.

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