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"Фантастическое исполнение гимна в небе": пассажиров МАУ ярко поздравили с Днем Независимости (видео)

23:11, 24 августа 2019
Общество
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Бортпроводница исполнила гимн Украины / скриншот

Соответствующее видео на своей странице в Facebook обнародовал журналист Reuters Сергей Каразий.

«Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение гимна Украины в небе борт-проводницей МАУ Натальей», – прокомментировал видео журналист.

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Теги: #гимн Украины#МАУ