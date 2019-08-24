Военные оркестры, пианисты, оперные певцы и звезды шоу-бизнеса: как украинцы исполняли Гимн на Майдане (видео)

Исполнение Гимна Украины на праздновании Дня Независимости длилось более 8 минут.

Сегодня во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости национальный Гимн Украины прозвучал в необычном исполнении.

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Сразу несколько оркестров, пианисты, народный хор, оперные певцы и звезды шоу-бизнеса спели и сыграли "Ще не вмерала України...".

Гимн Украины в центре Киева торжественно исполнили оркестр ВСУ, оркестр ГСЧС, военный оркестр пограничной службы, оркестр Нацполиции и оркестр Нацгвардии Украины, оркестр Национальной филармонии. А также к выполнению присоединилась представительница Украины на детском Евровидении-2018 Дарья Красновецкая, пианист Мирослав Скорик, певцы киевской филармонии, молодая украинская хип-хоп артистка Alina Pash, Тина Кароль и украинцы.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева прошли праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины при участии президента Владимира Зеленского. Сейчас на Крещатик направляется Марш защитников Украины.