В столичном парке Шевченко собираются участники Марша защитников Украины (видео)

Сейчас в парке собрались уже несколько тысяч человек.

В столичном парке имени Тараса Шевченко собираются участники Марша защитников Украины.

Читайте такжеВ Киеве начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости при участии президента (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия сконцентрировались преимущественно у входа в парк со стороны Киевского национального университета, возле памятника Шевченко, некоторые пришли с детьми.

Также некоторые участники марша пришли в вышиванках, а некоторые держат государственные флаги и флаги военных бригад.

Сейчас собралось уже несколько тысяч человек, хотя начало движения колонн запланировано на 11.30.

В марше примут участие, по данным организаторов, члены семей погибших защитников Украины, военные, добровольцы, ветераны и волонтеры, бывшие политические заключенные – участники национально-освободительного движения и неравнодушные граждане.

Когда сформированные группы участников марша из разных областей проходят по парку для формирования колонн, другие участники мероприятия, которые собрались здесь, аплодируют им и выкрикивают: «Спасибо!».

На Марш защитников Украины зарегистрировались почти 10 тысяч участников из 20 областей Украины.

Читайте такжеПубличную безопасность в Украине по случаю Дня Независимости обеспечивают 13 тысяч правоохранителей

Участники марша пройдут по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, потом пойдут на Майдан Независимости, где проведут перформанс в поддержку военнопленных, споют Государственный Гимн Украины.

После этого часть людей пойдет на Михайловскую площадь для участия в межконфессиональном молебне по погибшим участники боевых действий.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назначил День памяти защитников, погибших за независимость и территориальную целостность Украины.