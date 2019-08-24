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В столичном парке Шевченко собираются участники Марша защитников Украины (видео)

11:22, 24 августа 2019
Общество
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В парке Шевченко собрались участники Марша защитников / фото twitter.com/vmanulik

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Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия сконцентрировались преимущественно у входа в парк со стороны Киевского национального университета, возле памятника Шевченко, некоторые пришли с детьми.

Также некоторые участники марша пришли в вышиванках, а некоторые держат государственные флаги и флаги военных бригад.

Сейчас собралось уже несколько тысяч человек, хотя начало движения колонн запланировано на 11.30.

В марше примут участие, по данным организаторов, члены семей погибших защитников Украины, военные, добровольцы, ветераны и волонтеры, бывшие политические заключенные – участники национально-освободительного движения и неравнодушные граждане.

Когда сформированные группы участников марша из разных областей проходят по парку для формирования колонн, другие участники мероприятия, которые собрались здесь, аплодируют им и выкрикивают: «Спасибо!».

На Марш защитников Украины зарегистрировались почти 10 тысяч участников из 20 областей Украины.

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Участники марша пройдут по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, потом пойдут на Майдан Независимости, где проведут перформанс в поддержку военнопленных, споют Государственный Гимн Украины.

После этого часть людей пойдет на Михайловскую площадь для участия в межконфессиональном молебне по погибшим участники боевых действий.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назначил День памяти защитников, погибших за независимость и территориальную целостность Украины.

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Теги: #Киев#День независимостипогода в Киеве