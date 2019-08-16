В Эстонии задержали украинского туриста за таксование в порту Таллинна

Украинец не смог документально подтвердить эстонским патрульным, что находится в стране как турист.

Эстонские правоохранители 15 августа задержали украинца, который предоставлял услуги такси, находясь в стране как турист.

Об этом информирует Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Гражданина Украины остановили патрульные в столичном порту Ванасадам с целью проверки документов. Мужчина утверждал, что находится в Эстонии как турист, но этого документально не подтвердил.

В то же время сотрудники таможни отметили, что украинец оказывал услуги такси в терминале "D" таллинского порта. Мужчину доставили в Кесклиннаское отделение полиции.

Как сообщал УНИАН, суд чешского города Усти-над-Лабем приговорил 29-летнего украинца Андрея Мацолу за жестокое убийство секс-работницы в декабре 2019 года. Мужчина набросился с кулаками на женщину, а потом ударил камнем по голове после того, как не пришел к соглашению относительно оплаты услуги: сперва они договорились про 300 чешских крон.