СБУ заинтересовалась деятельностью кинокорпорации IMAX в оккупированном Крыму

Западные санкции в отношении России и аннексированного ею Крыма практически не затронули сферу кинопроката.

Служба безопасности Украины «учла в оперативной деятельности» материалы журналистского расследования "Крым.Реалии" о работе в оккупированном Россией Крыму канадской кинокорпорации IMAX и других западных участников киноиндустрии.

Как сообщает «Радио Свобода», об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос журналистов.

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Пресс-секретарь СБ Елена Гитлянская также отметила, что «после проверки информации, в случае наличия оснований, СБУ предпримет действия правового реагирования».

Пресс-служба Министерства иностранных дел Канады, в свою очередь, сообщила журналистам, что они также знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время. Ранее Посольство Канады в Украине сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте (кинотеатр «Сатурн IMAX») будет проверена таможенной службой и полицией.

В расследовании «Крым.Реалии» говорится о том, что западные санкции в отношении России и аннексированного ею Крыма не затронули сферу кинопроката. В течение последних четырех лет кинотеатры в Крыму продолжали получать голливудские фильмы, а мировые премьеры американского кино временами проходили там раньше, чем на материковой Украине.

Сегодня ялтинский кинотеатр «Сатурн IMAX» предлагает к просмотру два фильма в формате IMAX, которые вышли в прокат до публикации журналистского расследования, а также ленту «Мстители: финал», которая вышла на экраны в середине мая. В этом и других кинотеатрах оккупированного Крыма западные новинки демонстрируют в российском дубляже.