ФСБ РФ нарушает международное право, задерживая украинских рыбаков в Азовском море - СБУ

Представители российской спецслужбы, чтобы получить необходимые ложные показания, прибегают к угрозам инкриминировать украинцам диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет.

Служба безопасности Украины фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые рыбачат в Азовском море.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте СБУ.

«Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а потом через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы. В частности, в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовной лодке находились в акватории Азовского моря неподалеку от Бердянска», - информируют в СБУ.

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Сообщается, что, несмотря на отсутствие оснований для задержания, поскольку при осмотре украинского судна не было обнаружено никаких средств лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей, украинские граждане в принудительном порядке были доставлены в город Ейск Краснодарского края.

В дальнейшем, без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц представители ФСБ РФ провели допросы незаконно задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова.

«В связи с отказом наших соотечественников подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет. ФСБ РФ цинично не скрывает своих методов, откровенно заявляя о проведении повторного осмотра судна, во время которого будут «найдены» оружие, взрывчатка, наркотики и т.д.», - сообщили в СБУ.

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Отмечается, что, находясь перед реальной угрозой длительного тюремного заключения, украинские граждане вынуждены были дать ложные показания. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 и ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса РФ о незаконном рыбном промысле. Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения на них был наложен штраф и конфискован в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.

«Служба безопасности Украины отмечает, что такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства», - говорится в сообщении СБУ.