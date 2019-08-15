Одного из фигурантов дела Гандзюк задерживали в ЕС, но отпустили - адвокат
Фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина задерживали в одной из стран Европейского Союза и отпустили после допроса, поскольку Служба безопасности Украины не подавала документы для его экстрадиции.
Об этом адвокат Андрей Мурашкин сообщил в социальной сети Facebook.
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"Алексей Левин был задержан полицией одной из стран ЕС в рамках договора об оказании правовой помощи с Украиной", - сообщил адвокат.
Как утверждает Мурашкин, после задержания Левин заявил "о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца".
По словам адвоката, в стране задержания правоохранители допросили Левина, направили на прохождение полиграфа, разрешили украинским коллегам провести беседу с ним и предложили подать запрос на его экстрадицию.
"Однако, побеседовав с Левиным, украинская СБУ сообщила, что не будет подавать документы на его экстрадицию - без объяснения причин. В результате задержавшая сторона была вынуждена отпустить Алексея на свободу", - утверждает адвокат.
Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что в Службе безопасности Украины скрывали материалы допросов, которые могли расширить число заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк.