Киев и Черкасская область стали лидерами по количеству абитуриентов с высокими результатами ВНО

Наивысшую оценку - 200 баллов - в этом году получили 274 участника тестирования.

Лидерами по количеству абитуриентов с высокими результатами внешнего независимого оценивания, проведенного в 2019 году, стали город Киев и Черкасская область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции, посвященной итогам ВНО и государственной итоговой аттестации 2019 года.

«Если говорить о региональном разрезе, то позиции лидера держит город Киев и Черкасская область по количеству абитуриентов, которые получили результаты высокого уровня и имеют меньше результатов начального уровня. Отстают по своим результатам Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области. Там самое большое количество абитуриентов, которые получили результат начального уровня, и наименьшее количество абитуриентов, которые получили результаты высокого уровня», - сообщил Бойко.

По его информации, наибольшее количество абитуриентов, которые получили максимально высокий балл - 200 - по математике, английскому языку и химии, в Киеве - 63%, Львове и Львовской области - 41%, Харькове и Харьковской области - 25%, Днепре, Днепропетровской области - 20%.

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«И, как это ни печально, но картина наблюдается из года в год, - лучшие результаты демонстрируют выпускники гимназий, лицеев, коллегиумов, то есть заведений общесреднего образования, осуществляющих целенаправленный отбор на обучение по крайней мере в старшую школу. Дети, обучаясь в такой достаточно качественной среде, демонстрируют хорошие результаты. Такие же результаты демонстрируют специализированные школы. Немного хуже результаты у учебно-воспитательных комплексов. Но традиционно мы видим, что общеобразовательные наши школы, то есть рядовые школы, занимают лишь 4-е место по результатам государственной полной аттестации. И, к сожалению, худшие результаты демонстрируют соискатели образования в заведениях высшего образования I-II уровня аккредитации или в заведениях профессионально-технического образования», - прокомментировал представитель УЦОКО.

В целом 274 участника ВНО в этом году получили 200 баллов. Восемь из них получили 200 баллов по двум предметам и один - из трех - это девочка из обычной харьковской школы, зарегистрировалась на три предмета и по всем получила 200 баллов.

«Наибольшее количество таких абитуриентов (которые получили 200 баллов) - по математике, английскому языку и химии. Так, по математике 200 баллов получили 98 абитуриентов, по химии - 77, по английскому языку - 36, по биологии - 26, по украинскому языку и литературе – 17, по истории Украины - 13, по физике - четыре, по немецкому языку, испанскому языку и географии - по одному абитуриенту», - сказал Бойко.

Относительно уровня знаний, которые демонстрировали участники ВНО, Бойко сказал, что львиная доля абитуриентов (43,7%), которые сдавали тесты по украинскому языку, демонстрировали овладение этим предметом на среднем уровне; чуть более четверти (27,1%) получили оценки достаточного уровня по определенной шкале (начальный, средний, достаточный, высокий уровень знаний).

«12,2% имеют оценки высокого уровня, при том что 17% имеют оценку в свидетельство о получении полного общеобразовательного среднего образования на уровне 1, 2 или 3 баллов («начальный» уровень), что с одной стороны тоже положительная оценка в шкале оценивания, но это не совсем утешительный результат для этих абитуриентов», - отметил Бойко.

По его словам, гендерного неравенства между участниками ВНО не наблюдалось. На уровнях «высоком» и «достаточном» лучшие результаты тестов как по украинскому языку, так и по математике или истории - у девушек.

Как сообщал УНИАН, участие в ВНО-2019 приняли более 345 тыс. человек.