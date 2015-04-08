Более 60% украинцев не придерживаются поста перед Пасхой – исследование

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова об отношении украинцев к великому посту.

Из них 27,8% соблюдают пост частично, а 7,3% украинцев заявили, что строго соблюдают пост.

Около двух третей опрошенных (63,4%) не придерживаются поста, 1,4% респондентов не определились с ответом.

Чаще пост соблюдают женщины (9,0% и 32,0% частично), чем мужчины (5,2% и 22,8% частично). Несколько возрастает доля опрошенных, которые придерживаются поста, с увеличением возраста: среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет 71,0% не соблюдают пост, среди респондентов старше 60 лет таких - 57,0%.

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В Западном регионе Украины пост соблюдают чаще, чем в других регионах: 13,3% опрошенных соблюдают пост полностью, а 56,2% - частично. В то же время в остальных регионах полностью придерживаются поста от 2,7% до 7,1%, а частично - от 13,6% до 23,7%.

Во время опроса респонденты, которые полностью или частично соблюдают пост, называли причины этого (могли назвать несколько причин). Среди тех, кто полностью или частично соблюдает пост, большинство (54,6%) отметили, что это соответствует их религиозным убеждениям. Чуть менее трети отметили, что это традиция народа (31,3%) и что это полезно для здоровья (30,1%) Остальные причины называли редко.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 марта 2015 года во всех регионах Украины за исключением Крыма. Опрошено 2009 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%. Исследование проведено при поддержке Правительства Швеции.