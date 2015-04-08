В Харькове на Пасху метро будет работать круглосуточно

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковский метрополитен".

"С целью создания условий для комфортного передвижения по городу в Пасхальную ночь, с 11 на 12 апреля, метрополитен будет обеспечивать перевозку пассажиров с 20-минутным интервалом движения поездов", - сообщили в метрополитене.

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