В Харькове на Пасху метро будет работать круглосуточно
14:12, 08 апреля 2015Общество
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В Харькове на Пасху 12 апреля метрополитен будет работать круглосуточно.
12 апреля метрополитен будет работать круглосуточно / metro.kharkov.ua
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковский метрополитен".
"С целью создания условий для комфортного передвижения по городу в Пасхальную ночь, с 11 на 12 апреля, метрополитен будет обеспечивать перевозку пассажиров с 20-минутным интервалом движения поездов", - сообщили в метрополитене.
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