В Харькове на Пасху метро будет работать круглосуточно

14:12, 08 апреля 2015
Общество
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В Харькове на Пасху 12 апреля метрополитен будет работать круглосуточно.

metro.kharkov.ua

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковский метрополитен".

"С целью создания условий для комфортного передвижения по городу в Пасхальную ночь, с 11 на 12 апреля, метрополитен будет обеспечивать перевозку пассажиров с 20-минутным интервалом движения поездов", - сообщили в метрополитене.

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