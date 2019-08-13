Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: суд назначил подозреваемому психиатрическую экспертизу

Исследования проведут в стационарных условиях.

В Одессе суд назначил психиатрическую экспертизу Николаю Тарасову, который подозревается в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Дарьи Лукьяненко, совершенном в июне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Киевский районный суд Одессы 9 августа постановил направить мужчину в медицинское учреждение для проведения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

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В пресс-службе отметили, что соответствующие документы подготовлены, и назначенная экспертиза в ближайшее время будет осуществлена.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасова поместили в СИЗО без права внесения залога.