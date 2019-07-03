Планировал еще с апреля: шокирующие детали об убийце 11-летней Даши Лукьяненко

Николай Тарасов на почве постоянной сексуальной неудовлетворенности уже давно задумывался об изнасиловании.

Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области 22-летний Николай Тарасов планировал преступление еще в апреле 2019 года, намереваясь изнасиловать любого ребенка.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Реестре судебных решений, передает РБК-Украина.

Так, Николай Тарасов на почве постоянной сексуальной неудовлетворенности уже давно задумывался об изнасиловании. Отмечается, что преступление он хотел совершить именно относительно несовершеннолетнего ребенка.

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Позже в поле его зрения попала именно 11-летняя Даша Лукьяненко, с которой он был знаком, поскольку его семья торговала на рынке рядом с родителями Даши. Также девочка стала жертвой насильника и убийцы, поскольку часто ходила мимо дома Тарасова, и он был хорошо знаком с ее маршрутом.

В судебном решении сказано, что Тарасов "в июне 2019 года, точное время досудебным расследованием не установлено, выбрал последнюю как жертву своего преступного деяния и стал вынашивать план к реализации его совершения".

Тарасов позвал девочку зайти во двор, но от предложения пойти в дом девочка отказалась и намеревалась уйти. Тогда он схватил ее за руку, и девочка вскрикнула. Зажав рукой рот, преступник затянул ребенка в хозяйственное помещение за домом.

Повалив на пол, он начал бить Дашу кулаками в разные части тела, а потом зажал рот пакетом. Когда девочка потеряла сознание от недостачи воздуха, Тарасов, осознавая, что ребенок жив и находится в бессознательном состоянии, раздел ее догола и хотел изнасиловать.

Но из-за "эмоционального перевозбуждения" у него не наступила эрекция. Разозлившись из-за "своей неспособности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.

Убийца взял острый предмет и нанес несколько ран в шею, после чего Даша умерла на месте. Отметим, что по некоторым данным, Тарасов использовал для этого отвертку.

После совершенного, преступник решил еще и надругаться над телом ребенка, поместив его в выгребную яму. Окунув тело Даши в нечистоты он скрыл следы своего злодеяния, после чего сжег одежду ребенка и зачистил место расправы.

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Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко была обнаружена убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве девочки задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Кроме того, учитывая факт глумления над умершей (выгребная яма и пр.), дело открыто по ст. 297 (надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.