В Одессе на территории больницы застрелили человека, в городе объявлен план "Перехват"
09:30, 08 апреля 2015Общество
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В результате стрельбы один человек погиб и еще двое получили ранения.
На месте преступления нашли 9мм гильзы / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.
"Сегодня, 8 апреля, в 1 час. 20 мин. в милицию поступило телефонное сообщение из городской клинической больницы №1 о стрельбе, учиненной на территории больницы группой неизвестных лиц. В результате один человек погиб и двое получили ранения", - сказано в сообщении.
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа милиции, которая изъяла восемь гильз калибра 9 мм к травматическому оружию. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В городе объявлен оперативный план «Перехват».
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