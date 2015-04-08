Посол рассказал о борьбе Польши с усложнением визового режима для украинцев

Об этом Апострофу заявил чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Генрик Литвин.

«В конце прошлого года мы действительно ввели расширенный список документов, необходимых для получения визы. Но при этом стоит учитывать тот факт, что Польша была последней страной шенгенской группы, которая пошла на такой шаг. Это часть политики относительно единства позиции Европейского союза. Мы в данном случае находились в меньшинстве, поскольку не считали это необходимым. В конце концов, соответствующее решение было принято»,- заявил он.

Читайте такжеПредставительство ЕС: война и оккупация - не препятствие для отмены визового режимаПри этом Литвин подчеркнул, что даже учитывая такой шаг, Польша осталась лояльной к нашему государству: «В прошлом году мы увеличили количество виз, которые получили граждане Украины. Цифра составила свыше 800 тыс. виз. Это чуть ли не вполовину больше, чем суммарно дают все европейские консульства. Это и есть доказательство того, что дружелюбная политика Польши в отношении Украины продолжается. Мы подходим к этому так, чтобы Евросоюз был открытым для украинцев».