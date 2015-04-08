В Украине выйдет первый молодежный веб-сериал
04:16, 08 апреля 2015Общество
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Первый Национальный канал Украины анонсировал скорый выход на телеэкраны первого украинского веб-сериала.
В Украине выйдет первый молодежный веб-сериал / 5baksiv.net
BBC Media Action совместно с Первым национальным завершают работу над веб-сериалом о молодежи Украины под названием 5baksiv.net, пишет zn.ua.
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На официальных страницах сериала в социальных сетях сообщается, что он расскажет зрителям о проблемах и радостях молодежи, курсе доллара, дискотеках, успехах и провалах, а его главными героями станут Зеник и Макс.
Дату премьеры пока не уточнили.
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