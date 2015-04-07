В Одессе задержали 10 диверсантов, которые готовили провокацию
23:00, 07 апреля 2015Общество
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В Одессе в результате спецоперации задержаны 10 диверсантов, которые готовили провокацию
В Одессе задержали 10 диверсантов, которые готовили провокацию / exzk.ru
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
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"В рамках борьбы с диверсионными группами в Одессе провели спецоперацию, в результате которой были задержаны 10 человек. Об этом президенту доложил глава СБУ Валентин Наливайченко. Задержанные, готовили провокацию. У них изъяли оружие и взрывчатые вещества. Завтра спецслужба проведет отдельную пресс-конференцию по этому поводу", - написал он.
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