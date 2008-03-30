Как Лесь Подервянский красил свиней в Советской армии

В канун Дня юмора Радио Свобода пообщалось с человеком, который заставил смеяться или улыбаться не одного человека, – Лесем Подервянским. Известный художник и поэт в частности рассказал смешной случай из своей армейской жизни.

“Это фантастика. Такое счастье выпадает человеку раз в жизни. Было очень просто. Вечером ко мне со страшными матерными словами забежал начальник политотдела дивизии и, ничего не объясняя, схватил меня за шкирки. И поехали мы в учебный центр, там еще располагалась свиноферма. И мне, и еще там был мой помощник, нам было поставлено задание всех свиней до утра покрасить, что мы и сделали".

- А зачем?

“ Дело в том, что такие вопросы начальнику политотдела дивизии я не могу задать, потому что я наперед знаю ответ. Поскольку я не совсем хочу слышать его лишний раз, то я и вопроса не задаю. Я говорю: «Есть, товарищ полковник. Служу Советскому Союза». И таким образом свиньи были покрашены, причем очень красивой краской серебряной.

И когда мы все это закончили, а они утром вышли пастись на зеленую лужайку, в таком утреннем тумане шли железные свиньи. Это было прекрасное зрелище.

Я узнал о цели всего этого намного позже. Потому что какой-то там генерал из штаба округа должен был летать на вертолете над расположением нашего учебного центра. А наши эстеты из дивизии подумали, что его начальственное око будет осквернено, если увидит свиней таких, какие они есть. Я придерживаюсь полностью их точки зрения, потому что ему, по-видимому, приятно было видеть свиней, в которых я вложил свою душу”.