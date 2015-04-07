В Украине отмечают Благовещение

Первые сведения о Благовещении относятся к 560 году, когда император Юстиниан указал дату празднования Благовещения - 25 марта (7 апреля по новому стилю). Католики празднуют Благовещение 25 марта.

По библейской легенде, Благовещение - день, когда Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил, который сообщил ей благую весть о будущем рождении сына, который станет Спасителем всего мира, в руках архангел держал белую лилию - символ чистоты и непорочности, которая изображена на всех иконах Благовещения.

Читайте такжеНа Благовещение освящен самый большой колокол Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦСобытия Благовещения описаны единственным евангелистом - апостолом Лукой.

В этот день было заведено отпускать птиц на волю. Эта традиция символизирует освобождение души от грехов и святость помыслов в такой светлый праздник.

Благовещение считают праздником весны и всеобщего благоденствия в природе.

С праздником связано много народных примет: в этот день нельзя выполнять любую домашнюю работу. Даже «птица гнезда не вьет в этот день» - говорили украинцы.

Считается, что на Благовещение и Пасху в аду не мучают грешников.