Из плена боевиков освободили трех волонтеров

Об этом пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил в Facebook.

По его словам, об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил первый заместитель главы СБУ Василий Грицак.

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Увольнение произошло на блокпосту Александровка.

Украина требует немедленно освободить всех пленников, которых удерживают незаконные бандформирования.