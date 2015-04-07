Из плена боевиков освободили трех волонтеров
02:07, 07 апреля 2015Общество
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Среди 16 освобожденных из донецкого плена ребята из кировоградского спецназа, 81 аэромобильной бригады, 91 инженерного полка, а также три волонтера.
Из плена боевиков освободили трех волонтеров / twitter.com/muradort
Об этом пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил в Facebook.
По его словам, об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил первый заместитель главы СБУ Василий Грицак.
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Увольнение произошло на блокпосту Александровка.
Украина требует немедленно освободить всех пленников, которых удерживают незаконные бандформирования.
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