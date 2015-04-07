На трассе "Киев-Чоп" на месяц ограничат движение

01:47, 07 апреля 2015
Общество
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На участке трассы автомобильной дороги государственного значения М-06 "Киев-Чоп" в связи с ремонтными работами будет временно ограничено движение транспорта

київ-чоп

Об этом сообщает пресс-служба департамента ГАИ МВД Украины

"С 8 апреля по 8 мая, будет временно ограничено движение транспорта на участке 465-472 км", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что движение транспортных средств будет осуществляться через поселок Олесько и село Йосиповка Буского района.

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