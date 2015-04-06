В Донецке после попадания снаряда загорелся дом

Вечером в городе Донецк после попадания снаряда загорелся жилой дом

Об этом сообщает Dialog.ua. Инцидент произошел 5 апреля примерно в 21:30 в микрорайоне 3-й Восточный (район железнодорожного вокзала). Трагедия произошла на улице Велозаводской. Читайте такжеОБСЕ: Обстрел Широкино продолжается, вокруг Донецкого аэропорта не утихают взрывы Информации о жертвах пока нет.

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