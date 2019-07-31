Зеленский учредил 150 стипендий для детей с инвалидностью

В Положении к указу отмечается, что ежегодно назначается 100 стипендий для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и 50 стипендий тренерам, обеспечивающим спортивную подготовку таких детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стипендиях главы государства для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и их тренеров.

Текст соответствующего указа № 561/2019 обнародован на сайте президента.

В частности, глава государства постановил учредить 150 таких стипендий и утвердить Положение о стипендиях президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения в всеукраинских соревнованиях, и их тренеров.

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Одновременно с этим указом утратили силу: статья 1 указа президента от 30 марта 2018 года № 93 "О создании условий для дальнейшего развития паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине", а также президентский указ от 17 октября 2018 года № 334 "О стипендиях президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В Положении к указу отмечается, что ежегодно назначается 100 стипендий для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и 50 стипендий тренерам, обеспечивающим спортивную подготовку таких детей.

Стипендии должны назначаться детям с инвалидностью в возрасте от 14 до 18 лет включительно, которые являются призерами и участниками всеукраинских спортивных соревнований по видам спорта лиц с инвалидностью, признанных в Украине, и их тренерам.

Кроме того, стипендии также могут назначаться детям с инвалидностью в возрасте от 12 лет, которые являются призерами соответствующих всеукраинских спортивных соревнований по видам спорта лиц с инвалидностью, признанных в Украине, и входят в основной состав национальных сборных команд Украины по видам спорта лиц с инвалидностью, и их тренерам.

Положением установлено, что стипендии назначаются в размере, составляющем: для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях - два прожиточных минимума для детей соответствующего возраста; для тренеров - два прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

Выплата стипендий производится ежемесячно в течение года.

Отбор претендентов на назначение стипендий производится комиссией, которая создается Министерством молодежи и спорта Украины.

«Выплата стипендии прекращается в случае лишения стипендиата права на стипендию или его смерти», - сказано в документе.

Информация о назначении стипендий, в том числе соответствующие нормативно-правовые акты, данные о ходе и результатах отбора претендентов, а также результаты всеукраинских спортивных соревнований по видам спорта лиц с инвалидностью, признанных в Украине, публикуется на официальном веб-сайте Министерства молодежи и спорта.

Как сообщал УНИАН, Зеленский назначил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко 11 украинским политзаключенным, в том числе 9 из них, которых до сих пор удерживают в российских тюрьмах.