Зеленский назначил государственные стипендии 11 украинским политзаключенным

Стипендии назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко 11 украинским политзаключенным, в том числе 9 из них, которых до сих пор удерживают в российских тюрьмах.

Текст соответствующего указа №514/2019 обнародован на сайте главы государства.

Так, на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения стипендии назначены: Алексею Бессарабову, Валентину Выговскому, Павлу Грибу, Владимиру Дудке, Николаю Карпюку, Станиславу Клыху, Александр Кольченко, Евгению Панову и Алексею Сизоновичу.

Кроме того, президент назначил стипендии сроком на один год Геннадию Афанасьеву и Юрию Яценко, которые уже освобождены из российских тюрем.

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Как сообщал УНИАН, в 2018 году в то время президент Петр Порошенко учредил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко. Стипендия назначается в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. При этом назначается до 100 государственных стипендий в год.

18 мая Порошенко назначил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко шести незаконно осужденным российскими судами украинцам на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения активисту Владимиру Балуху, журналисту Николаю Семене, режиссеру Олегу Сенцову, журналисту Роману Сущенко.

Также назначены стипендии сроком на один год заместителям лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу, которые также содержались в российских тюрьмах.