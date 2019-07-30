В Минобразования назвали ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в 2019 году
В 2019 году поступить на места бюджета наиболее сложно было на «международные» специальности - проходной балл на них составляет свыше 190.
Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, речь идет о вступлении по широкому конкурсу на бакалавра (магистра медицинской, фармацевтической, ветеринарной направленности) на дневную форму обучения.
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В целом ТОП-10 специальностей с наивысшими проходными баллами в этом году следующая:
1. Международное право - 194,25
2. Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 МОН и 186,25 Минкульт
3. Международные экономические отношения - 190,84
4. Стоматология - 189,176
5. Политология - 189,125
6. Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 Минкульт
7. Медицинская психология - 186,9 (Минздрав)
8. Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт
9. История и археология - 185,05
10. Публичное управление и администрирование - 183,804
Чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на специальности «Право», «Инженерия программного обеспечения», «Экономика», «Сфера обслуживания», ряд специализаций по специальности «Филология».
В Минобразования отметили, что по сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения.
«Так, снизились проходные баллы на «Менеджмент социокультурной деятельности» и «Фармация, промышленная фармация», которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись «Медицинская психология» и «Публичное управление и администрирование», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 26 июля более 60 тыс. абитуриентов получили рекомендации на бюджет. Для зачисления им надо до 18.00 31 июля лично принести в вуз оригиналы документов.