Более 60 тысяч абитуриентов получили рекомендации на бюджет - Минобразования

Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению.

Ориентировочно с 16.00 в электронных кабинетах будут появляться рекомендации на бюджет - всего их получили 60 тысяч 354 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, распределение мест состоялось сегодня, 26 июля, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.

«У тех абитуриентов, которые получивших рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменится на «Рекомендован к зачислению». Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению», - говорится в сообщении.

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Таким поступающим надо до 18.00 31 июля выполнить требования к зачислению и лично принести в вуз оригиналы документов.

«Поступающих, которые выполнят требования, должны зачислить до 12.00 1 августа, о чем заведение выдает соответствующий приказ. Поэтому в электронном кабинете поступающего статус заявления должен измениться на «Включен в приказ». Если поступающий не выполнит требования к зачислению до 18.00 31 июля, то его рекомендация на бюджет аннулируется, а заявление приобретает статус «Исключен из списка рекомендованных», - пояснили в МОН.

Вся информация отображается в электронных кабинетах абитуриентов, а также на официальном ресурсе https://vstup.edbo.gov.ua/.

До 9 августа продлится перевод на вакантные места бюджета - это будут те места, правом поступления на которые не воспользуются рекомендованные на них поступающие. Однако принести документы, подтверждающие право на перевод, поступающий должен не позднее 6 августа.

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По всем специальностям право на перевод имеют те абитуриенты, у кого есть предусмотренные законом льготы.

«Переведены могут быть поступающие на специальности, которым уделяется особая поддержка. Речь идет о подтягивании списков очередников по широкому конкурсу. Такой перевод возможен при наличии мест и отсутствии претендентов на них из числа льготных категорий», - говорится в сообщении.

Важно, что для перевода на бюджетные места поступающие предварительно обязательно должны быть зачислены на контракт.

Как сообщал УНИАН, вступительная кампания находится на финишной прямой. Сегодня вузы обнародуют рейтинговые списки абитуриентов, которые поступили на бюджет.