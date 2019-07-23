Князев доложил Зеленскому о расследовании убийства Шеремета: допрошены более 3,5 тысяч человек

По словам председателя Нацполиции в деле проведено 26 экспертиз и отработана 4271 квартира.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ходе расследования уголовного производства по факту убийства журналиста Павла Шеремета было допрошено свыше 3,5 тыс. лиц.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в пресс-центре Офиса президента во время открытой части доклада главе государства.

По словам Князева, следственная группа провела значительную работу по установлению обстоятельств преступления, заказчиков, организаторов и исполнителей. «Преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет именно результатов и фамилий лиц, причастных к этому преступлению, но в настоящее время называть их пока преждевременно», - заявил он.

Князев во время доклада остановился на ключевых моментах хода расследования. «Проведенными экспертизами установлено, что преступники использовали самодельное радиоуправляемое безоболочное устройство с элементами мины МОН-50, которое крепилось к днищу автомобиля двумя невидимыми магнитами. Экспертами составлена схема этого взрывного устройства», - сказал председатель Нацполиции.

Также Князев отметил, что на четвертый и пятый день после взрыва проведены дополнительные следственные действия с участием специалистов Федерального бюро расследований США. «Осмотрен взорванный автомобиль и изъяты металлические объекты округлой формы, такие же, какие были изъяты из тела погибшего господина Шеремета», - добавил он.

Председатель Нацполиции отметил, что также дополнительно было осмотрено место происшествия, где изъято значительное количество металлических предметов и фрагментов. «Указанные металлические предметы являются элементами поражения взрывного устройства», - отметил он.

По словам Князева, в ходе исследования видеоматериалов, изъятых из более чем 200 видеокамер наблюдения, получена информация о маршруте преступников и лиц, которые могли готовить и выполнять это преступление. «Отработкой территории установлены 577 жилых домов и отработана 4271 квартира граждан. Допрошены более 3,5 тыс. человек, которые в разное время представляли, по нашему мнению, интерес. Выполнены 26 комплексных экспертиз», - сказал председатель Нацполиции.

Он также добавил, что следствие на основании полученных решений суда у операторов мобильной связи получило информацию по почти 44 тыс. абонентских номеров и 15 тыс. серийных номеров телефонов.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

19 июля спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что по делу об убийстве Шеремета до сих пор нет ни одного подозреваемого.