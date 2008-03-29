Тимошенко: нет оснований для ухудшения отношений с Россией

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не видит оснований для ухудшения украинско-российских отношений, даже при условии присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, посвященной 100 дням деятельности правительства.

«Нет оснований для ухудшения отношений с Россией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что 18 апреля в Украину во главе с премьер-министром Российской Федерации прибудет делегация высокого уровня.

«Мы по каждому направлению выясним приоритеты и начнем более эффективно работать, чем в предыдущие времена», - сказала она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что согласие стран - членов НАТО во время Бухарестского саммита на присоединение Украины к ПДЧ будет означать лишь усиление сотрудничества между нашим государством и Альянсом.

«Если речь зайдет о вступлении Украины в НАТО, то, я еще раз напоминаю, что это будет происходить через всеукраинский референдум», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.