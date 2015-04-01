Проведение ВНО в этом году профинансировано в полном объеме
Программа проведения нынешнего внешнего независимого оценивания (ВНО) профинансирована в полном объеме.
Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. Он отметил, что завершается подготовка к проведению ВНО и первое тестирование пройдет 24 апреля.
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"Впервые за последние 5 лет, мы не ставим вопрос об отсутствии средств на проведение ВНО. Впервые правительство профинансировало программу проведения ВНО в полном объеме", - подчеркнул Игорь Ликарчук.
Он также отметил, что работа по составлению тестов уже завершена, и тесты по украинскому языку и литературе уже находятся в пути к пунктам тестирования.
Игорь Ликарчук также напомнил, что уже прошло первое пробное тестирование по украинскому языку и литературе, на которое пришли 96% желающих его пройти, и 9-10 апреля абитуриентам объявят его результаты.