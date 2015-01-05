Абитуриентам с оккупированных территорий объяснили, как сдавать ВНО

Для участия во внешнем независимом оценивании знаний в 2015 году абитуриентам со временно оккупированных территорий Украины необходимо сдать государственную итоговую аттестацию экстерном в любой школе, которая работает не на оккупированной территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

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«Абитуриентам, которые проживают на временно оккупированных территориях, нужно в первую очередь иметь документ об общем среднем образовании, полученном в украинских школах. Документы, которые будут выдаваться школами, работающими на оккупированных территориях, нами признаваться не будут. Поэтому необходимо зарегистрироваться для сдачи государственной итоговой аттестации экстернатом в любой общеобразовательной школе, работающей на территории, которая не является оккупированной. После этого они регистрируются на ВНО и будут его сдавать на территории Украины, которая не является оккупированной», - объяснил Ликарчук.

По его словам, такие абитуриенты будут обеспечены общежитиями на время прохождения ВНО.

«Я думаю, что процедура будет такой же, как и в прошлом году, когда работала целая система по обеспечению таких абитуриентов общежитиями на время прохождения ВНО», - сказал Ликарчук.

Ранее УНИАН сообщал, что в Минобразования рассказали, как изменятся правила поступления в вузы в 2015 году.