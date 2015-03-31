Миссия ОБСЕ посетила одну из школ Донецка: учатся 100 учеников из 500, учителям последний раз платили в ноябре

Об этом говорится в отчете миссии по 30 марта, опубликованном сегодня вечером.

Директор школы сообщил членам миссии, что заведение возобновило работу 16 марта.

Читайте такжеСвыше 70 тыс. детей из Донбасса проживают за пределами своих населенных пунктовПо его словам, к учебе вернулись около 100 учащихся из 500, а также все 38 педагогов, в основном женщины. Как сказал директор, в последний раз учителя получали выплаты в ноябре 2014 года от структур так называемой "ДНР".

Также в отчете отмечается, что специальная мониторинговая миссия посетила Широкино, где зафиксировала новые разрушения.

Наблюдатели осмотрели помещения местной школы.

"Западная стена школы была разрушена после прямого огня по зданию, также приведшего к разрушению крыши школы", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявлял, что 50-60% зданий в Широкино разрушены от обстрелов.