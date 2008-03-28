Ехануров советует вводить в корзину валют евро и рубль

Министр обороны Украины Юрий Ехануров считает, что нужно начинать вводить в корзину валют евро и российский рубль. Такое мнение он, как профессор экономики, выразил в интервью «Главреду»,комментируя ситуацию с долларом.

«Скажу как профессиональный экономист: с моей точки зрения, вполне можно было бы начинать вводить в корзину валют евро и российский рубль. Сначала это делать в небольших дозах и постепенно переходить, учитывая, какой у нас экспорт в зону рубля и евро. То есть осуществлять такую политику, но объявить ее для того, чтобы не было никаких спекуляций. Хотя спекуляции на валюте – это вечная тема», - сказал Ехануров.

Он отметил, что это решение должны принять Президент, премьер-министр, министр финансов и глава Нацбанка.