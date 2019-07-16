Расстрелы на Майдане: в суде объяснили, почему освободили из-под стражи экс-"беркутовца" Тамтуру

Согласно постановлению суда, Сергея Тамтуру выпустили из-под стражи, поскольку прокуратура не предоставила убедительных доказательств его вины.

Решение Конституционного суда относительно отмены безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжких преступлений не было основанием для освобождения под домашний арест экс-"беркутовца" Сергея Тамтуры.

Как передает корреспондент УНИАН, суд принял решение об освобождении Тамтуры из-под стражи на основании того, что прокуратура закончила допрос свидетелей стороны обвинения, а также предоставлять суду доказательства, и ни в объяснениях, ни в доказательствах нет подтверждения того, что Тамтура стрелял из своего табельного оружия по митингующим, и что его опознали среди группы «беркутовцев».

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В постановлении также говорится, что в целом коллегия судей Святошинского райсуда Киева, принимая решение о мерах для всех пятерых экс-"беркутовцев", не принимала во внимание решение КС, который позволил смягчать меры пресечения лицам, содержащимся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме.

В постановлении указано, что подозрение является обоснованным для всех пятерых обвиняемых, однако в отношении Тамтуры, то недостаточно обоснованным является подозрение в части использования им огнестрельного оружия, поскольку нет идентифицированных пуль, изъятых из тел погибших «майдановцев», которые были бы выпущены из его автомата.

Вместе с тем, прокуроры считают неубедительными аргументы суда.

Так, прокурор Янис Симонов предположил, что Тамтура мог стрелять не на поражение, а возможно пуля из его оружия «прострелила кого-то навылет».

Также он подчеркнул, что в обвинительном акте говорится о том, что все пятеро экс-"беркутовцев" действовали по предварительному сговору.

"Наличие человека с оружием в этом месте рядом со своими коллегами — уже свидетельствует о совершении преступления группой лиц, ведь он не помешал своим коллегам стрелять по людям", - сказал он.

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Кроме того, Симонов напомнил, что эксперты идентифицировали пули, выпущенные из оружия трех подсудимых экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Александра Маринченко, хотя в отношении последнего есть вопрос к экспертизам.

Олега Янишевского суд не отпустил под домашний арест, несмотря на то, что пули из его оружия не идентифицированы как таковые, что кого-то ранили или убили, однако в постановлении суда сказано, что сам обвиняем был идентифицирован на месте преступления с оружием в руках.

Также прокуроры отметили, что решение суда в отношении Тамтуры невозможно обжаловать в апелляционном порядке за исключением, если он нарушит условия пребывания под домашним арестом, например, не будет появляться в суд.

Тамтура зарегистрирован и проживает в Киеве. Сегодня на него полиция должна надеть электронный браслет, однако, по информации Симонова, у полиции сейчас нет свободных браслетов.

Кроме того, Симонов отметил, что у прокуроров есть доказательства виновности экс-"беркутовцев", но пока он не может их обнародовать.

Также он напомнил, что не допрошены еще все свидетели стороны обвинения, поскольку с ними не удалось выйти на связь, однако прокуроры надеются допросить их во время следующих этапов судебного следствия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Святошинский райсуд Киева 16 сентября отпустил экс-"беркутовца" Тамтуру под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Вместе с тем, судьи удовлетворили ходатайство стороны обвинения о продлении остальным четырем обвиняемым Зинченко, Маринченку, Янишевскому и Аброськину мер пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, начиная с сегодняшнего дня.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд столицы рассматривает дело против экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

15 января 2019 года суд начал, а 11 июля закончил допрашивать свидетелей стороны обвинения.