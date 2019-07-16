Убийства на Майдане: суд отпустил экс-"беркутовца" Тамтуру под домашний арест

Остальные четверо экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых убийствах на Майдане, будут оставаться под стражей еще 60 суток.

Святошинский райсуд Киева отпустил бывшего "беркутовца" Сергея Тамтуру, который является одним из пяти обвиняемых в массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, под круглосуточный домашний арест до 16 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял по ходатайству адвоката Тамтуры.

Суд подчеркнул, что представленных прокурорами доказательств того, что Тамтура может скрываться от следствия, оказывать давление на свидетелей недостаточно, и поэтому ему была смягчена мера пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Срок действия меры пресечения - 60 суток.

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Вместе с тем судьи удовлетворили ходатайство стороны обвинения о продлении другим четырем обвиняемым Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Олегу Янишевскому и Павлу Аброськину мер в виде содержания под стражей еще на 60 дней, начиная с сегодняшнего дня.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд столицы рассматривает дело против бывших "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

15 января 2019 года суд начал, а 11 июля закончил допрашивать свидетелей стороны обвинения.