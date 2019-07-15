ФСБ РФ заявила о задержании двух украинцев на границе с аннексированным Крымом
Пограничное управление ФСБ России в оккупированном Крыму заявило о задержании 15 июля в российском пункте пропуска на админгранице с материковой Украиной двух украинских граждан.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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В ФСБ утверждают, что задержанные находились в федеральном и межгосударственном розыске».
По словам российских силовиков, один из задержанных «подозревается в убийстве», которое он якобы совершил на территории оккупированного Крыма, а второго разыскивают органы правопорядка Молдовы «за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения».
При этом фамилии задержанных не называются. Нет также и их комментариев.
В Государственной пограничной службе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с аннексированным Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники уверяют, что не поддерживают контактов с оккупантами».