ФСБ РФ заявила о задержании двух украинцев на границе с аннексированным Крымом

Фамилий задержанных в российском силовом ведомстве не называют.

Пограничное управление ФСБ России в оккупированном Крыму заявило о задержании 15 июля в российском пункте пропуска на админгранице с материковой Украиной двух украинских граждан.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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В ФСБ утверждают, что задержанные находились в федеральном и межгосударственном розыске».

По словам российских силовиков, один из задержанных «подозревается в убийстве», которое он якобы совершил на территории оккупированного Крыма, а второго разыскивают органы правопорядка Молдовы «за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения».

При этом фамилии задержанных не называются. Нет также и их комментариев.

В Государственной пограничной службе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с аннексированным Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники уверяют, что не поддерживают контактов с оккупантами».