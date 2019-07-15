В Киеве 28-летний мужчина развращал 11-летнего мальчика прямо в торговом центре

В содеянном молодой человек сознался.

28-летний мужчина совершил развратные действия в отношении 11-летнего мальчика в одном из торгово-развлекательных центров столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Читайте такжеВ Николаеве мужчина поставлял педофилам мальчиков для интимных развлечений

«Злоумышленник под предлогом оплаты услуг малолетнего ребенка по раздаче листовок, заманил его в подсобное помещение, где совершил в отношении ребенка развратные действия, удовлетворяя при этом свои половые страсти», - говорится в сообщении.

В пятницу, 12 июля, после того, как он рассказал родителям о случившемся, работниками полиции злоумышленник был задержан.

По результатам следствия мужчина уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. В содеянном молодой человек сознался.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без определения залога.