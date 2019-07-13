Акцию в связи с анонсированным показом на телеканале «112 Украина» фильма "Нерассказанная история Украины" планируют провести возле здания СБУ.

Активисты отменили акцию протеста под зданием телеканала "112 Украина", которую планировали провести в связи с анонсированным показом фильма "Нерассказанная история Украины".

Об этом заявил один из организаторов акции, руководитель НОО "Неравнодушные" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.

"Друзья, поскольку ночью... обстреляли телеканал "112", сообщаю, что акция, запланированная на 18:00 возле "112", отменяется. Мы не можем рисковать жизнями друг друга и не имеем права допустить гибели или ранения людей", - написал он.

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Стерненко отметил, что акцию планируют провести в то же время, но уже под здание СБУ на Владимирской, 33.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, ночью в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". В полиции происшествие квалифицировали как террористический акт и объявили о проведении спецоперации по задержанию стрелка.

В начале июля телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" как "документальную ленту, посвященную событиям в нашей стране, начиная с 2013 года и до сегодняшнего дня". Фильм планируют показать 16 июля.

Нацсовет по телерадиовещанию заявил, что будет осуществлять мониторинг анонсированного показа фильма и при наличии нарушений норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" будет инициировать внеплановую проверку вещателя и применение соответствующих санкций, предусмотренных законодательством.